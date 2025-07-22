Isparta'da Kayıp Himmet Çaylı İçin Geniş Çaplı Arama Çalışmaları Başlatıldı

Isparta'da Kayıp Himmet Çaylı İçin Geniş Çaplı Arama Çalışmaları Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Gönen ilçesindeki Kızılcık köyünde kaybolan Himmet Çaylı için jandarma, AFAD, UMKE ve gönüllü ekiplerin katılımıyla arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 45 araç ve 130 personelle yapılan çalışmalar devam ediyor.

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Kızılcık köyünde kaybolan Himmet Çaylı için jandarma, Afad, UMKE ve gönüllü ekiplerin katılımıyla geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Isparta Valisi Abdullah Erin, çalışmaları sahada yerinde takip ederken, kayıp adamı bulmak için 45 araç, 130 personel ve gönüllü vatandaşlarla arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Kızılcık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde ailesiyle birlikte yaşayan Himmet Çaylı, 28 Temmuz Cumartesi günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. Kayıp ihbarının ardından bölgeye jandarma, sağlık, Afad, UMKE ve gönüllü arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Kırsalda ve ormanlık alanda başlatılan arama çalışmaları, gece saatlerinde de kesintisiz şekilde devam etti.

45 araç, 130 personel ile arama çalışmaları sürüyor

Isparta Valisi Abdullah Erin de çalışmaları yerinde takip etmek üzere bölgeye gitti. Ekiplerden bilgi alan Vali Erin, yaptığı açıklamada, "Gönen ilçemize bağlı Kızılcık köyünde ikamet eden vatandaşımız Himmet Çaylı'nın kayıp ihbarının alınmasının ardından, başta jandarma ve AFAD ekiplerimiz olmak üzere ilgili tüm kurum, kuruluş ve gönüllülerin katılımıyla arama-kurtarma çalışmalarımız kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Sahada 45 araç, 130 personel ve gönüllü vatandaşlarımızla yoğun ve koordineli bir çalışma yürütülüyor" dedi. Çaylı'nın bulunması için çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz

"Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, adeta destan yazıyoruz"
DEM Parti, Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisinde el yükseltti

DEM Parti, Bahçeli'nin gündemi sallayan önerisinde el yükseltti
Ahmed Şara'ya peş peşe suikast girişimi! 'Ölümden Türkler kurtardı'

Şara'ya peş peşe suikast girişimi! "Ölümden Türkler kurtardı"
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor

Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu, karnı burnunda son halini paylaştı

Karnı iyice belirginleşti! Ünlü oyuncu doğum için gün sayıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.