Isparta'da kayıp alzaymır hastası sağ olarak bulundu

Güncelleme:
Isparta'nın Gelendost ilçesinde evden çıkan ve kaybolan alzaymır hastası Hüseyin Kahraman, jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Isparta'da geçtiğimiz gün evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzaymır hastası, jandarma ekiplerince aynı gün sağ olarak bulundu.

Gelendost ilçesi Bağıllı köyünde ikamet eden alzaymır hastası Hüseyin Kahraman, geçtiğimiz gün saat 00.00 civarında aracına binerek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayınca ailesi kayıp müracaatında bulundu. Yapılan araştırmalar ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Senirce köyü kırsalında gerçekleştirilen aramalar sonucunda Kahraman, aynı gün saat 15.00 sıralarında sağ olarak bulundu. Yaşlı adam, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. - ISPARTA

