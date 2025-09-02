Isparta'da Kayalıklardan Düşen Kadın Kurtarıldı

Isparta'da Kayalıklardan Düşen Kadın Kurtarıldı
Güncelleme:
Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş köyü Kocaoluk mevkiinde sarp ve kayalık arazide Kezban A., dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 1 UMKE timi ve 4x4 arazi ambulansı sevk edildi. UMKE ekiplerince gerçekleştirilen medikal kurtarma operasyonu sonrası yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. - ISPARTA

