Isparta'da Kayalıklardan Düşen Kadın Kurtarıldı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kayalıklardan düşen kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) düzenlediği medikal kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş köyü Kocaoluk mevkiinde sarp ve kayalık arazide Kezban A., dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 1 UMKE timi ve 4x4 arazi ambulansı sevk edildi. UMKE ekiplerince gerçekleştirilen medikal kurtarma operasyonu sonrası yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. - ISPARTA