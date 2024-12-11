Isparta'da Kamyondan Düşen Lastik Trafiği Tehlikeye Sürükledi

Isparta'da bir kamyondan düştüğü tahmin edilen lastik trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Eğirdir-Isparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eğirdir karayolu mevkiinde bir kamyondan düştüğü tahmin edilen lastik bir anda yola savruldu. Lastik kontrolsüz şekilde yolda ilerlerken, trafiğin tehlikeye düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Lastiğin yol kenarında durmasıyla trafik ise normal seyrine devam etti. - ISPARTA