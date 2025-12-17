Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrilerek takla attı: 1 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrilerek takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Isparta-Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus D. idaresindeki 32 ADJ 221 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve takla attı. Kazada yaralanan sürücü Yunus D., kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA