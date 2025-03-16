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Isparta'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

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Isparta'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Isparta'da Batı Bulvarı üzerinde sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

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Kazada ağır yaralanan Ali Osman Pezer, Ahmet Taha Özet ve isimleri henüz öğrenilemeyen üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Ahmet Taha Özet ve Ali Osman Pezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da iki araç kafa kafaya çarpıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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