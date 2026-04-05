Isparta'da kaçakçılık operasyonunda binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, 90 bin makaron, cinsel içerikli ürünler, kaçak alkol ve silahlar ele geçirildi. 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 11 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 90 bin 220 adet makaron, 9 bin 831 adet cinsel içerikli ürün, bin 233 adet gümrük kaçağı emtia, 61 litre çeşitli türlerde kaçak alkol, 30 adet elektronik sigara cihazı ve 127 adet elektronik sigara kartuşu ile 2 adet otomatik sigara doldurma makinesi ve kompresörü ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 1 adet kısa namlulu otomatik tüfek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler de ele geçirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
