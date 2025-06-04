Isparta'da Kaçak İçki Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Isparta'da Kaçak İçki Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, kaçak alkol üretimi yapan bir ikamete düzenledikleri operasyonda 20 litre alkol, 5 litre rakı ve çok sayıda malzeme ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda, kaçak içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz gün Isparta il merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada 20 litre alkol, 5 litre rakı, 2 litre viski, 1 adet 200 ml alkol aroması, alkol şişelemede kullanılmak üzere hazırlanmış 40 adet boş şişe ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken, ikamette bulunan şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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