Isparta'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, sahte alkol ve tütün ürünleri içeren bir kaçakçılık operasyonu düzenledi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte alkol ve tütün ürünleri ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Dün, Isparta merkezde iki ikamete yapılan aramalarda; 79 litre kaçak sahte şişelenmiş alkol, 12 adet aroma kiti, 1 adet sigara sarma makinesi, 6 bin dal boş makaron ve 250 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs hakkında, 5607 Sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - ISPARTA