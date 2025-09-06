Haberler

Isparta'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu

Isparta'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, sahte alkol ve tütün ürünleri içeren bir kaçakçılık operasyonu düzenledi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte alkol ve tütün ürünleri ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Dün, Isparta merkezde iki ikamete yapılan aramalarda; 79 litre kaçak sahte şişelenmiş alkol, 12 adet aroma kiti, 1 adet sigara sarma makinesi, 6 bin dal boş makaron ve 250 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs hakkında, 5607 Sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Melis Sezen'den Venedik'te transparan rüzgarı

Venedik'te Türk rüzgarı! Transparan elbisesiyle gözleri üzerine çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devi Hyundai'nin fabrikasına baskın: 475 kişi gözaltına alındı

Otomotiv devinin fabrikasına baskın! Yüzlerce gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.