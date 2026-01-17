Kaçak alkol operasyonunda 577 litre el yapımı alkol ele geçirildi

Haberler

Güncelleme:
Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda yüzlerce litre el yapımı alkol ele geçirilirken, iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Gönen ilçesinde kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 3 ayrı ikamette yapılan aramalarda; toplam 577 litre farklı türlerde el yapımı alkol, bin 500 mililitre alkol aroması, 2 adet alkol üretme düzeneği ile 2 adet alkol derece ölçme cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

