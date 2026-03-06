Haberler

Aşırı basınçla fırlayan lastiğin çarptığı kadın uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Eğirdir ilçesinde bir iş makinesinin lastiğinin aşırı basınçla yerinden çıkmasıyla çarpılan 34 yaşındaki kadın, dengesini kaybederek uçurumdan düşüp hayatını kaybetti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir iş makinesinin lastiğini değiştirdiği sırada aşırı basınç nedeniyle yerinden çıkan lastiğin çarptığı kadın, dengesini kaybederek uçurumdan düşüp hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Aşağıgökdere köyü Akbelen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşe Çimenkaya (34), eşi Uğur Çimenkaya ile birlikte bir iş makinesinin lastiğini değiştirdiği sırada lastik aşırı basınç nedeniyle yerinden çıktı. Yerinden çıkan lastiğin Ayşe Çimenkaya'ya çarpması sonucu kadın dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Çimenkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede gerekli incelemeleri yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

