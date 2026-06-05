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Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Isparta-Konya Karayolu üzerindeki Sorkuncak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut K. yönetimindeki 33 TK 366 plakalı otomobil ile Zekiye H. idaresindeki 32 PC 792 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralanırken, 32 PC 792 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Turan Taşyaran (69) isimli kadın şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücüler Turgut K. ve Zekiye H.'nun yanı sıra 33 TK 366 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Enes K.ve Sabriye K. ile diğer araçta yolcu konumundaki Mehmet T. de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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