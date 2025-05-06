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Isparta'da Hapis Cezası Olan 4 Kişi Yakalandı

Isparta'da Hapis Cezası Olan 4 Kişi Yakalandı
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Isparta'da yapılan polis operasyonunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı. Suçlar arasında kasten öldürme, tehdit ve yaralama yer alıyor.

Isparta'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların suçları ve cezaları, "Kasten Öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, "Silahla Birden Fazla Kişi ile Tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay, "Kadına Karşı Basit Yaralama" suçundan 6 ay 22 gün, "Basit Yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası olarak belirtildi. Yakalanan 4 şahıs, işlemlerinin ardından Yalvaç Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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