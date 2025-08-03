Isparta'da Hapis Cezası Bulunan İki Kişi Yakalandı

Isparta'da Hapis Cezası Bulunan İki Kişi Yakalandı
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Isparta'nın Uluborlu ve Yalvaç ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'nın Uluborlu ve Yalvaç ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2025 tarihlerinde Uluborlu ve Yalvaç ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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