Isparta'da Hapis Cezası Bulunan İki Kişi Yakalandı
Isparta'nın Uluborlu ve Yalvaç ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Isparta'nın Uluborlu ve Yalvaç ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2025 tarihlerinde Uluborlu ve Yalvaç ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa