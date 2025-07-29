Isparta'da Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Yakalandı

Isparta'da Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Yakalandı
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Isparta'da kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 3 şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kasten yaralama suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, adli makamlara sevk edilerek Yalvaç Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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