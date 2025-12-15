Isparta'da bir haftada yapılan denetimlerde 25 aranan şahıs yakalandı

Isparta'da polis sorumluluk bölgesinde bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde binlerce kişi ve araç sorgulanırken, aranan şahıslar ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Isparta'da il genelinde, polis sorumluluk bölgesinde 7 Aralık ile 13 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde yapılan çalışmalarda, 17 bin 851 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Denetimler kapsamında 4 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, trafik ekipleri tarafından 9 bin 257 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan araç sürücülerine ise ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. - ISPARTA