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Isparta'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı

Isparta'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu Halil K. ve Niyaz B. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 03.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Camikebir Mahallesi Çavundur köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil K. idaresindeki 32SL762 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Halil K. ve araçta yolcu olarak bulunan Niyaz B. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Halil K. ve Niyazi B. ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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