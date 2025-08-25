Isparta'da Güvenlik Denetimleri: 11 Araca İdari İşlem

Isparta'da yapılan denetimlerde 358 şahıs ve 78 araç sorgulandı. Kusurlu bulunan 11 araca idari işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 24 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güvenlik denetimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Halıkent Mini Kent Ormanı, Andık Deresi Mesireliği, Öğretmen Hasan Hilmi Parkı, Çayboyu, Türkoloji Parkı, Şekeroğlu Parkı, Basın Parkı, Sağlık Parkı, Ayazmana ve Gökçay Mesire alanlarında yapılan kontrollerde 358 şahıs ve 78 araç sorgulandı, kusurlu bulunan 11 araca idari işlem uygulandı. - ISPARTA

