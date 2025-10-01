Haberler

Isparta'da Gürültü Kirliliğine Yönelik Denetim Uygulamaları

Isparta'da Gürültü Kirliliğine Yönelik Denetim Uygulamaları
Isparta'da polis, gürültü kirliliği ve trafik güvenliğini tehdit eden abartı egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. 5 mahallede yapılan uygulamasında kusurlu bulunan araçlara idari işlemler uygulandı.

Isparta' polis ekiplerince 5 mahallede gerçekleştirilen uygulamada, gürültü kirliliği ve trafik güvenliğini tehdit eden motosiklet ve araçlara yönelik denetim yapıldı. Kusurlu bulunan araçlara idari işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün gece saatlerinde abartı egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Denetimler; Hızırbey Mahallesi, Fatih Mahallesi, Kepeci Mahallesi, Sülübey Mahallesi ve Yenice Mahallesi'nde yapıldı. Gürültü kirliliği ve trafik güvenliğini olumsuz etkileyen abartı egzozlu motosiklet ve araçlar durdurularak kontroller sağlandı. Kusuru tespit edilen araç sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari işlemler uygulandı.

