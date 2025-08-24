Isparta'da Gürültü Kirliliğine Karşı Trafik Denetimi Yapıldı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, çevreyi rahatsız eden motosiklet ve otomobillere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulamada 58 araca para cezası kesilirken, araçlar otoparka çekilerek trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, 23 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde şehir genelinde çevreyi rahatsız eden ve gürültü kirliliğine neden olan araçlara yönelik eş zamanlı denetim yaptı. Gerçekleştirilen şok uygulamaya trafik birimlerinin tamamı katıldı. Denetimler kapsamında 35 motosiklet ve 23 otomobil olmak üzere toplam 58 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Kurallara aykırı şekilde gürültü çıkaran bu araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürülerek trafikten men edildi. - ISPARTA