Isparta'da Gürültü Kirliliğine Karşı Trafik Denetimi Yapıldı

Isparta'da Gürültü Kirliliğine Karşı Trafik Denetimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, çevreyi rahatsız eden motosiklet ve otomobillere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Toplam 58 araca para cezası kesilirken, bu araçlar otoparka çekilerek trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, çevreyi rahatsız eden motosiklet ve otomobillere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulamada 58 araca para cezası kesilirken, araçlar otoparka çekilerek trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, 23 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde şehir genelinde çevreyi rahatsız eden ve gürültü kirliliğine neden olan araçlara yönelik eş zamanlı denetim yaptı. Gerçekleştirilen şok uygulamaya trafik birimlerinin tamamı katıldı. Denetimler kapsamında 35 motosiklet ve 23 otomobil olmak üzere toplam 58 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Kurallara aykırı şekilde gürültü çıkaran bu araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürülerek trafikten men edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marketlerde yeni dönem! Ürünlerde 'krema' kelimesi kullanılamayacak

Marketlerde yeni dönem! O kelime artık kullanılamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi

Kılıçdaroğlu ile Dündar birbirine girdi! Bunlar kavgada bile söylenmez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.