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Isparta'da gübre deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tarım işletmelerine ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu deponun kullanılamaz hale geldiği ve depoda bulunan gübre, sulama boruları ve çelik tellerin zarar gördüğü öğrenildi.

Isparta'da gübre deposunda çıkan yangın söndürüldü

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tarım işletmelerine ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı İleği köyünde bulunan tarım işletmelerine ait gübre deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 245 metre karelik alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu deponun kullanılamaz hale geldiği ve depoda bulunan gübre, sulama boruları ve çelik tellerin zarar gördüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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