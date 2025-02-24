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Isparta'da Ev Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

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Isparta'nın Sidre Mahallesi'nde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmadı, ancak maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Isparta'da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, bugün saat 10.00 sıralarında Sidre Mahallesi'nde bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 10.00 sıralarında bir evin bacasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Şans eseri yangında yaralanan olmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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