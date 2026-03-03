Isparta'da düzensiz göç operasyonlarında bir ayda 60 kişi yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şubat ayında düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 60 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, 20 kişi hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik şubat ayında kapsamlı faaliyet ve kontroller gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 6 yasa dışı giriş, 14 yasa dışı bulunma ve 40 yol izin belgesiz seyahat olmak üzere toplam 60 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, 20 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı