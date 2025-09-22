Haberler

Isparta'da Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Isparta'da gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlali gibi kuralları ihlal eden sürücülere para cezası kesildi.

Isparta'da polis ekipleri, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Hatalı sollama, kırmızı ışık ihlali, kask ve emniyet kemeri kullanmama gibi birçok kural ihlali nedeniyle sürücülere para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün sabah saatlerinde Antalya Karayolu Dereboğazı mevkii ve şehir merkezinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla dron ile havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimde şerit ihlali, hatalı sollama, kask takmamak, kırmızı ışık ihlali, ters yönde araç kullanmak, araç kullanırken cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri takmamak gibi kural ihlalleri tespit edildi. Havadan yapılan kontroller sonucunda kusurlu bulunan sürücülere idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

