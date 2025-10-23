Isparta'da Drift Yapan Sürücüye Ceza

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda drift yapan aracı tespit etti. Sürücüye hem idari hem de adli işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda drift yapan araç ve sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Belgesiz araç kullandığı belirlenen sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Olayla ilgili olarak sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA