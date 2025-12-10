Isparta'da 22 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Isparta'da dolandırıcılık, yağma ve askeri ceza kanununa muhalefet dahil dört suçtan aranan firari, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da hakkında kesinleşmiş 22 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 9 Aralık salı günü gerçekleştirdiği çalışmada, 'dolandırıcılık', 'yağma', 'askeri ceza kanununa muhalefet' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan şahıs tespit edildi. Ekipler, firari hükümlüyü kısa süreli takip sonrası gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından şahıs, cezaevine teslim edildi. - ISPARTA