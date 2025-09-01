Isparta'da Direksiyon Hatası: Takla Atan Araç, Park Halindeki Araçla Çarpıştı

Isparta'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce ATV'ye ardından park halindeki araca çarpıp takla attı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kaza, merkeze bağlı Işıkkent Mahallesi 256. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif G. idaresindeki 32 AFC 291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir ATV'ye, ardından park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine düşerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA