Isparta'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Takla Attı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bordür taşına çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Isparta-Konya Kara yolu, Eğirdir Hastane Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Huriye S. idaresindeki 32 ACA 112 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bordür taşına çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Huriye S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA