Isparta'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü İşletmeye Daldı

Isparta'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü İşletmeye Daldı
Isparta'nın Mimar Sinan Caddesi'nde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bir işletmeye daldı. Olay sırasında kaldırımda yürüyen genç kız, aracın çarpmasından saniyelerle kurtuldu. Kazada yaralanan olmadı, ancak işletmede maddi hasar oluştu.

Isparta'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, cadde üzerindeki bir işletmeye daldı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen genç kız, aracın hızla geçtiği noktadan saniyelerle kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa O.A. yönetimindeki 32 AK 753 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerindeki bir işletmeye daldı. Bu sırada kaldırımda yürüyen genç kız, aracın hızla geçtiği noktada altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

O anlar, işletmenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlatırken, işletmede maddi hasar oluştu.

Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - ISPARTA

