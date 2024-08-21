Isparta'da çıkan orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Karayaka köyünde çıktı. Edinilen bilgilere göre, makilik alanda çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve helikopter sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan alanlarda soğutma çalışmaları devam ederken yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 59 personel ve orman köylüleri ekipleri müdahale etti. - ISPARTA