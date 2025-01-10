Isparta'da Buzlanma ve Sis Nedeniyle Kaza: 2 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Fiat Tofaş marka otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Isparta-Konya kara yolu Eğirdir Dağ Komando Okulu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet B. yönetimindeki 32 E 5278 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, yoğun sis ve buzlanmanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Mehmet B. ve yanındaki Şengül B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta büyük çapta hasara yol açan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA