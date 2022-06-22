Dini nikahlı eşi tarafından vurulan 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dini nikahlı eşi tarafından vurulan 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Isparta'da, evini terk ederek ailesinin yanına yerleşen ve burada yaşamaya başlayan 2 aylık hamile Rabia Aydınlı, dini nikahlı eşi tarafından vurularak öldürüldü. Olay sonrası kayıplara karışan şahıs için ekipler yakalama çalışması başlattı. Öte yandan saldırganın Aydınlı ile görüşmek için peşinden gittiği bilgisi edinildi.

Ayhan Y. (40), birlikte yaşadıkları evi bir süre önce terk eden Rabia Aydınlı ile görüşmek için dini nikahlı eşinin ailesinin yaşadığı Hızırbey Mahallesi'ndeki eve geldi. Burada Aydınlı'nın aile fertleriyle tartışan Ayhan Y, yanındaki tabanca ile evin içinde rastgele birden fazla ateş etti.

2 AYLIK HAMİLEYDİ

Ayhan Y. olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği Rabia Aydınlı ile annesi Ayfer Aydınlı yaralandı. Aile yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Aydınlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hafif şekilde yaralanan anne Aydınlı'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, Ayhan Y'nin yakalanması için arama çalışması başlattı. Rabia Aydınlı'nın ilk eşinden de 8 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - 3. Sayfa

Isparta 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title