Isparta'da Besihanede Çıkan Yangında 5 Kişi Yaralandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde besihanede çıkan yangın sonucu 5 kişi yaralandı. 1 inek ve 2 buzağı ise telef oldu.

Yangın, Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Selçuk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. (57) isimli vatandaşa ait besihanede elektrik kaynaklı yangın çıktı. Besihaneden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen yangında R.G.(57), F.G (38) R.G.,(57) E.G.,(61) ve G.G.(38) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. - ISPARTA