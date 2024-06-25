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Isparta'da balık tutmak için göle giren yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti

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Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yenice köyünde balık tutmak amacıyla Eğirdir Gölü'ne giren 74 yaşındaki Şakir Demirkol, boğularak hayatını kaybetti. Demirkol'un Parkinson hastası olduğu ve suda rahatsızlanarak öldüğü belirlendi.

Isparta'da balık tutmak amacıyla Eğirdir Gölü'ne giren yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Olay dün gece saatlerinde Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı, Eğirdir Gölü'ne kıyısı bulunan Yenice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gölde balık tutmak için evden ayrılan Şakir Demirkol'dan (74) bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte arama çalışmalarının başlatıldığı gölde Demirkol'un cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın Parkinson hastası olduğu ve suda rahatsızlanarak vefat ettiği tespit edildi. Demirkol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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