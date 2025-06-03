Isparta'da Asayiş ve Trafik Uygulaması: 12 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem

Isparta'da Asayiş ve Trafik Uygulaması: 12 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 1 saat süren asayiş ve trafik uygulamasında 184 kişi ile 76 araç ve sürücüsünü denetledi. Kusurlu bulunan 12 araca ve sürücüsüne idari para cezası verildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 saatlik asayiş ve trafik uygulamasında 184 şahıs ile 76 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 12 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün akşam saat 22.30 ile 23.30 arasında asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 184 şahıs ile 76 araç ve sürücüsü denetlendi. Uygulama kapsamında kusurlu bulunan 12 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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