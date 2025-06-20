Isparta'da Asayiş ve Trafik Uygulaması: 11 Araç Sahibi Ceza Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, 97 şahıs ve 43 araç denetlendi. Kusurlu bulunan 11 araca idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 1 saatlik asayiş ve trafik uygulamasında 97 şahıs ve 43 araç denetlendi, kusurlu bulunan 11 araca idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ve trafik uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün saat 22.30 – 23.30 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 12 personelin görev aldığı 6 ekip sahada denetim gerçekleştirdi. Uygulamada 97 şahıs ve 43 araç ile sürücüsü sorgulandı. Kurallara uymayan 11 sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim

Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.