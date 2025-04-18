Isparta'da Asayiş ve Trafik Denetimleri: 241 Şahıs, 87 Araç Kontrol Edildi
Isparta'da gerçekleştirilen denetimlerde 241 şahıs ve 87 araç sorgulanarak, 7 sürücüye idari para cezası verildi.
Isparta'da polis ekiplerince 6 farklı noktada yapılan denetimlerde 241 şahıs ve 87 araç sorgulandı, 7 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan günü 21.00-23.30 saatleri arasında 6 farklı noktada asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde toplamda 241 şahıs ve 87 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde, 7 araç sürücüsüne kusurlarından dolayı idari para cezası uygulandı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa