Isparta'da Asayiş ve Trafik Denetimi: 21 Sürücüye Ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde gerçekleştirilen 2,5 saatlik denetimlerde 106 şahıs ve 79 araç kontrol edildi, 21 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz Çarşamba günü saat 21.00 ile 23.30 arasında il merkezinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Toplam 6 farklı noktada yapılan uygulamalarda 106 şahıs ile 79 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimler sonucunda kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen 21 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA