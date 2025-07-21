Isparta'da Asayiş Uygulaması: Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

Isparta'da Asayiş Uygulaması: Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi
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Isparta'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 177 şahıs sorgulanırken, 8 araca idari işlem yapıldı ve ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.

Isparta İl merkezinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 177 şahıs sorgulanırken, 8 araca idari işlem uygulandı. Denetimlerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00 ile 23.00 saatleri arasında il merkezinde 4 farklı noktada eş zamanlı olarak asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 177 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 34 araç kontrol edildi. Kusurlu görülen 8 araca çeşitli idari yaptırımlar uygulandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek, ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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