Isparta'da Asayiş Uygulaması: 16 Sürücüye Ceza

Isparta'da Asayiş Uygulaması: 16 Sürücüye Ceza
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Isparta'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 107 kişi ve 76 araç denetlendi, kurallara uymayan 16 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta'da iki farklı noktada yapılan 1 saatlik asayiş uygulamasında 107 kişi ve 76 araç denetlendi, 16 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün saat 21.30 ile 22.30 arasında Fatih Mahallesi'nde iki farklı noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 107 şahıs ile 76 araç ve sürücüsü sorgulandı. Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen 16 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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