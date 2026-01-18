Isparta'da dikkatsiz sürücülerin neden olduğu kazalar KGYS kameralarına yansıdı

Isparta'da Aralık ayında meydana gelen ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları yayınlandı.

Isparta il merkezinde geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen ve KGYS kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla yayınlanan görüntülerde, 3 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Görüntülerdeki birinci kazada, Kutlubey Mahallesi 118. Cadde'den 113. Cadde'ye dönen bir otomobil, bir anda park halindeki başka bir araca çarpıyor. İkinci kazada ise Halıkent Mahallesi Polisevi Kavşağı'nda 'U' dönüşü yapmak isteyen bir otomobil, seyir halindeki başka bir araçla çarpışıyor. Yayınlanan son kazada ise Kutlubey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir AVM'den çıkan otomobil ile kontrolsüz şekilde sokağa dönmek isteyen başka bir otomobil çarpışıyor. - ISPARTA