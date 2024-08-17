Isparta'da anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Isparta'nın Gelendost ilçesinde çıkan anız yangını ekipler tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Köke Köyü sınırları içerisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan anızların yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi. - ISPARTA