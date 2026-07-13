Alkollü aday sürücü kaldırıma çıktı, ehliyetine el konuldu

Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Kazada, aday sürücünün 0.41 promil alkollü olduğu belirlenirken, ehliyeti iptal edildi.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 AGE 151 plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü M.K., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü M.K.'nin aday sürücü olduğu ve yapılan alkol kontrolünde 0.41 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Hasar gören araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı