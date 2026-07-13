Haberler

Alkollü aday sürücü kaldırıma çıktı, ehliyetine el konuldu

Alkollü aday sürücü kaldırıma çıktı, ehliyetine el konuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırıma çıktı. Aday sürücünün 0.41 promil alkollü olduğu belirlenirken ehliyeti iptal edildi. Kazada yaralanan olmadı.

Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Kazada, aday sürücünün 0.41 promil alkollü olduğu belirlenirken, ehliyeti iptal edildi.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 AGE 151 plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü M.K., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü M.K.'nin aday sürücü olduğu ve yapılan alkol kontrolünde 0.41 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Hasar gören araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar! Sanık sinir krizi geçirdi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti

Otobüste mide bulandıran görüntü
Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı

Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı
Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı! Ölümle böyle burun buruna geldiler

Baba ve kızları denizde dehşeti yaşadı!
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası herkes bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü

Savaşta bir ilk! Sahaya sürülen yeni silah tüm dengeleri değiştirecek
Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Havuz keyfi kabusa döndü! Ece Erken'in panik anları kamerada