Tartıştığı akrabasını silahla yaralayıp intihar etti

Tartıştığı akrabasını silahla yaralayıp intihar etti
Isparta'da bir apartmanda akrabalar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, saldırgan intihar etti. Olay yeri yakınları sinir krizi geçirip bayıldı.

Isparta'da akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü, olayda bir kişi yaralanırken, saldırgan aynı silahla intihar etti. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğulurken, sinir krizi geçirerek bayılan bir kadına ise ekipleri müdahale etti.

Olay, gece 00.30 sıralarında Anadolu Mahallesi 4203 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan S.E.E'nin ikametinde akrabaları D.Ç. (36), R.Ç. (18) ve Ü.Ç. ile buluştu. Bir süre sonra akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, kavga sokakta devam etti. Evden çıkan S.E.E. yanında bulunan silahla sokakta bulunan akrabalarına ateş açtı. Ateş sonucu 36 yaşındaki D.Ç. yaralandı.

Akrabasını tabanca ile yaralayan ve ardından yeniden ikamete giren S.E.E aynı silahla intihar etti. Olayın 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.E.E'nin silahından çıkan kurşunla yaralanan D.Ç.'nin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenilerken, ikamet içerisinde bulunan S.E.E'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede ise 2 adet boş kovan ile 1 adet silah bulundu.

Çığlıklar içinde sinir krizi geçirdi gözyaşlarına boğuldu

Haberi alarak olay yerine gelen yakınları, S.E.E'nin bulunduğu apartman önünde gözyaşlarına boğuldu. Büyük üzüntü yaşayan yakınları sinir krizi geçirip bayıldı. O anlarda sağlık ekipleri kadına müdahale etti. Olayda hayatını kaybeden S.E.E'nin cansız bedeni Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

