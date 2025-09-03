Isparta'da Ağustos Ayında 243 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nce ağustos ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında ağır suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 79 kişinin de olduğu toplam 243 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan uzun süreli hapis cezası bulunan birçok şahıs yakalanarak adliyeye teslim edildi. Yakalananlar arasında, 33 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan 'dolandırıcılık' şüphelisi, 21 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası ile aranan 'yağma' şüphelisi, 20 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası ile aranan 'hırsızlık' şüphelisi, 20 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 'uyuşturucu ticareti' şüphelisi bulunuyor. Yapılan operasyonlarda aynı zamanda, 18 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası ile aranan 'hırsızlık' şüphelisi, 15 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ile aranan 'uyuşturucu ticareti' şüphelisi, 12 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan 'dolandırıcılık' şüphelisi, 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan 'kasten öldürme' şüphelisi, 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan 'yağma', 'hürriyetten yoksun kılma', 'tehdit' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından aranan şüphelisi, 10 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 'dolandırıcılık' şüphelisi tutuklandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 79 şahıs cezaevine teslim edilirken, toplamda 243 aranan şahıs yakalandı. - ISPARTA