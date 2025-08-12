Isparta'da 481 Parça Tarihi Eser ve Kaçak Kazı Malzemesi Ele Geçirildi

Isparta'da 481 Parça Tarihi Eser ve Kaçak Kazı Malzemesi Ele Geçirildi
Isparta'da Yunus Timleri tarafından yapılan operasyonla 366'sı sikke olmak üzere toplam 481 parça tarihi eser ve kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Isparta'da 10 Ağustos Pazar günü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri) tarafından Sanayi Mahallesi 104. Cadde üzerinde yapılan çalışmada 366 adet tarihi eser sikke, 115 adet tarihi eser obje, 3 adet arama dedektörü, 2 adet arama kulaklığı, 2 adet adaptör, 3 adet bağlantı kablosu ve 2 adet kazma ele geçirildi. Toplam 481 parça tarihi eser ve çeşitli malzemeye el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in ardından uzmanların işaret ettiği şehirde korkutan deprem
