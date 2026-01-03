Haberler

Isparta'da 40 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Isparta'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 40 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda 40 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şahıs hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
