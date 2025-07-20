Isparta'da 32 Küçükbaş Hayvanı Çalan Şüpheliler Uşak'ta Yakalandı

Isparta'da 32 Küçükbaş Hayvanı Çalan Şüpheliler Uşak'ta Yakalandı
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Isparta'nın Gönen ilçesinde hayvanlarını ücret ödemeden kaçıran şüpheliler Uşak'ta yakalandı. Jandarma, hayvanları sahibine teslim ederken, şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde 32 küçükbaş hayvanı ücretini ödemeden kaçıran şüpheliler, Uşak'ın Eşme ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, iki şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Senirce köyünde 17 Temmuz Perşembe günü meydana gelen olayda, bir vatandaş 32 adet küçükbaş hayvanını satmak üzere anlaştığı kişilerin, hayvanları araca yükleyip ücretini ödemeden kaçtığı yönünde jandarmaya ihbarda bulundu. Olayın ardından Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu, şüpheli aracın plakası tespit edildi. Aracın Uşak ili istikametine doğru ilerlediği belirlenmesi üzerine, çevre illerle koordinasyon kuruldu. Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü neticesinde, şüpheli araç durdurularak içindeki 32 küçükbaş hayvan ile birlikte 2 şüpheli şahıs yakalandı. Ele geçirilen hayvanlar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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