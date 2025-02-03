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Isparta'da 2 Katlı Müstakil Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Isparta'da 2 Katlı Müstakil Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan Eyüpler köyündeki 2 katlı müstakil ev, akşam saatlerinde çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Eyüpler köyünde 2 katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Yalvaç ilçesi Eyupler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Kara'ya ait 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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