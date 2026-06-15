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Isparta'da narkotikten bir haftada 18 operasyon, 3 tutuklama

Isparta'da narkotikten bir haftada 18 operasyon, 3 tutuklama
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Isparta Emniyeti Narkotik ekiplerinin son bir haftada düzenlediği 18 operasyonda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen 18 operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7-13 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik önemli operasyonlara imza atıldı. Kent genelinde düzenlenen 18 ayrı operasyonda 3 bin 371 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 31,42 gram esrar, 4,90 gram metamfetamin, 1,77 gram eroin, 11 adet sentetik ecza ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 20 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan, 4 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan adli işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Öte yandan ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs da yakalanırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi ceza infaz kurumuna gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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